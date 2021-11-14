يبدأ وفد مكون من لجان مجلس الشورى المتخصصة، برئاسة عضو المجلس الدكتور محمد بن عبدالعزيز الجرباء، الأحد، زيارةً رسمية إلى منطقة المدينة المنورة، حيث سيلتقي الوفد خلال الزيارة بصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وعدد من المسؤولين في المنطقة.

وسيعقد وفد مجلس الشورى خلال الزيارة اجتماعًا مع أعضاء مجلس منطقة المدينة المنورة، والمسؤولين في هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وأمانة المنطقة، كما يطلع الوفد على الجهود التي تبذلها شؤون المسجد النبوي الشريف لخدمة قاصدي الحرم النبوي الشريف، ومجمع المصحف الشريف، والجامعة الإسلامية، وجامعة طيبة، ومجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية.

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء المجلس خلال الزيارة بمسؤولي الغرفة التجارية بالمنطقة، ويقف على مدينة المعرفة الاقتصادية، وفرع وزارة الموارد البشرية والموارد البشرية، ومدينة طيبة للتربية الخاصة، وجادة قباء ومواقع مبادرة الأنسنة، والجهود التي قامت بها هيئة تطوير المدينة المنورة في هذا السياق.

وفي هذا الصدد، أشار عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الجرباء- في تصريح صحفي- أن هذه الزيارة تأتي في سياق تعزيز التواصل والتعاون بين أعضاء المجلس ولجانه مع الأجهزة الحكومية في مختلف مناطق المملكة، بهدف الاطلاع على الخدمات التي تقدم في تلك المناطق، بما يساهم في تكوين رؤية واضحة لدى أعضاء المجلس عما يقدم من خدمات، سعيًا لتحقيق الأهداف والتطلعات التنموية وترجمة لحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين (يحفظهما الله).

وأوضح الجرباء أن وقوف أعضاء المجلس على الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية في مختلف مناطق المملكة يعزز من معرفة أعضاء بالتحديات والصعوبات التي تواجهها تلك الجهات وفروعها في مختلف المناطق، ودعمها من خلال التوصيات التي تقدمها لجان المجلس المتخصصة أثناء دراسة تقارير الأداء السنوي للجهات الحكومية، بشكل يسهم في دعم تلك الجهات لتجاوز التحديات.

وثمن الدكتور الجرباء الجهود التي تقوم بها أمارة منطقة المدينة المنورة للارتقاء بالمشهد الحضري في المنطقة وما يقدم لقاصدي وزائري المسجد النبوي الشريف، مبينًا أن هذا الاهتمام ينطلق من كونها مدينة المصطفى عليه أفضل السلام وما تضمه من إرث حضاري وثقافي، واهتمام القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين، مشيرًا إلى أن الجهود التي يقودها بحرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز مكّنت من تحقيق المنطقة للعديد من الجوائز والمؤشرات المهمة في أنسنة المدن وتحولها للتقنية، لافتًا النظر إلى ما تحتضنه المنطقة من إرث ثقافي وحضاري وتاريخي مهم يجعلها محورًا رئيسيًّا من محاور التنمية التي تشهدها مختلف مناطق المملكة.

ويضم وفد المجلس عددًا من أعضاء المجلس أعضاء لجان المجلس المتخصصة وهم المهندس إبراهيم آل دغرير، والدكتور ياسر حافظ، والأستاذ أسامه الخياري، واللواء الركن محمد العجاجي، والدكتور هاني خاشقجي، والدكتور مصلح الحارثي، والدكتور فيصل طميحي، والدكتور فهد الطياش، والأستاذ يزيد التويجري، والدكتورة نجوى الغامدي، والدكتور هتان تمراز، والأستاذ محمد الحميضي، والدكتور عطية العطوي، والمهندس محمد العلي.