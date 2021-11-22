بتوجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، شارك وفد نسائي من القيادات النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في مؤتمر “تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد الملك سلمان” الذي يقام برعاية كريمة من حرم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

إبراز دور الرئاسة:

وأكد الرئيس العام أن المشاركة تهدف إلى إبراز دور الرئاسة وما قدمته من أجل تمكين المرأة من العمل في خدمة ضيوف الرحمن واستقطابها للكوادر المؤهلة، إلى جانب البرامج التدريبية والتأهيلة التي استُحدثت بكافة الإدارات النسائية للتأقلم مع آلية وطبيعة العمل في الحرمين الشريفين.

دعم سخي:

ونوه السديس بالدور المهم لقيادة المملكة العربية السعودية ودعمها السخي واللامحدود لكافة الجوانب الإدارية والخدمية بمنظومة خدمات قاصدي الحرمين الشريفين مما أسهم إيجابًا في تحقيق النقلة النوعية لمنظومة العمل النسائي، مشيرًا إلى أن المرأة السعودية تؤدي دورًا مهمًّا في تحقيق رؤية (2030)، واستكمال مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.