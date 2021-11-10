أكد وكيل وزارة الصحة، عبدالله بن مفرح عسيري، استقرار الوضع العام لفيروس كورونا حول العالم، مشيرًا إلى زيادة نسبة الإصابات في الإقليم الأوروبي.

وضع مستقر:

وقال عسيري في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: الوضع العام لكوفيد في العالم مستقر مع انخفاض طفيف عدا الإقليم الأوروبي الذي شهد زيادة بنسبة ٧٪ في الإصابات الجديدة مقارنة بالأسبوع السابق.

وتابع: ليست هناك متحورات جديدة مثيرة للقلق ويبقى دلتا ‏هو المسيطر.‏

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت وزارة الصحة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مبادرة لقاح كورونا في المنازل

كما أعلنت الوزارة مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.