أكد فهد باقديم وكيل أعمال اللاعب سعود عبدالحميد لاعب نادي الاتحاد، على أن التصريحات التي أدلى بها أنمار الحائلي رئيس النادي حول وجود مماطلة من اللاعب لتجديد العقد غير صحيحة.

وكيل سعود عبدالحميد ينفي ما قاله الحائلي

وتابع باقديم في تصريحاته لـ برنامج ” أكشن مع وليد” : ” ما قاله أنمار الحائلي غير صحيح، ربما قال هذا الكلام بسبب ضغط الجماهير عليه، نحن توصلنا إلى اتفاق مع إدارة النادي ولكننا ننتظر عمل لجنة الاحتراف”.

وكيل عبدالحميد يرد على رئيس النادي

وأضاف باقديم: ” بالنسبة لـ تصريح الحائلي، سأعتبر نفسي أنني لم أسمع شيئًا”.

وتحدث الحائلي لـ برنامج ” أكشن مع وليد” : “طريقة فهد باقديم وكيل أعمال اللاعب غير مقبولة، ونحن في النادي لا نقبل المزيدات”.

وأضاف الحائلي: ” لن نجدد عقد اللاعب وهو غير باق معنا، الله يستر عليه ويوفقه في اللي جاي”.