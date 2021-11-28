أعلن رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، أن فعالية ونتر وندرلاند ضمن موسم الرياض ستفتح على فترتين، وذلك بمناسبة إجازة الفصل الدراسي الأول.

سعر مميز:

وقال آل الشيخ في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: عشان تنبسطون بالإجازة، الفترة الأولى من الساعة 12 الظهر إلى 4 العصر وبسعر مميز 25 ريالًا.

ويمكن حجز التذاكر من خلال الرابط التالي: هنا.

الرياض ونتر وندرلاند:

وتعد الرياض ونتر وندرلاند التي تم افتتاحها هذا الموسم، أكبر مدينة ملاهٍ متنقلة في الشرق الأوسط، بعد زيادة الطاقة الاستيعابية للمنطقة 40% عما كانت عليه في موسم الرياض 2019م.

وتضم المنطقة أكثر من 103 ألعاب للكبار والصغار، بينما قسّم المنظمون فعالياتها، إلى6 مناطق للألعاب، وهي: منطقة “غابة الثلج” التي تتضمن عدة فعاليات وأنشطة، ومنطقة “دريم لاند كرنفال” التي تشمل عددًا من الألعاب المزينة بالأضواء الساطعة، ومنطقة “مغامرات الرعب” وفيها ثلاث تجارب مستوحاة من أفلام رعب عالمية، ومنطقة “الصندوق السحري” المخصصة للأطفال ليكتشفوا فيها كثيرًا من الألعاب الممتعة، ومنطقة “المهرجان الشتوي” التي تجمع بين الثقافة والترفيه، إضافة إلى منطقة “طريق العجائب”.