انتشرت دمية الموز بشكل كبير لتثير التساؤل لزوار بوليفارد الرياض، خاصةً مع ألوانها الصفراء والحمراء والزرقاء المميزة وحجمها الكبير الذي قد يصل إلى متر ونصف.

وتداول البعض على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لـ دمية الموزن متسائلين عن طريقة الحصول عليها ضمن فعاليات البوليفارد، وهو ما حاولت “المواطن” الإجابة عنه خلال جولة لها في الفعاليات.

فكرة اللعبة:

وبحسب ما رصدت “المواطن“، اللعبة فكرتها هي رمي كرات سلة في حلقة مصنوعة من الشبك، ولكن الحلقة ليست دائرية مثل مرمى السلة الطبيعي وهو ما يصعب مهمة التسجيل فيها، حيث تبلغ أسعار اللعبة اللعبة 30 ريالًا لرمي الكرتين، و50 ريالًا مقابل رمي 4 كرات، ويمكن الفوز من الرمية الأولى ولو لم يحدث ذلك بإمكان المشارك أن يدفع المال مجددًا وإعادة المحاولة للفوز.

وخلال فترة تواجد “المواطن” تم رصد العديد من الزوار الذين فازوا باللعبة، حيث أكد بعضهم أنهم دفعوا من 200 إلى 300 ريال للفوز بالتحدي.

إقبال كبير:

وشهدت الفعالية إقبالًا كبيرًا خاصةً في موقع اللعبة داخل البوليفارد بجوار أكبر لعبة تزحلق في العالم.

جدير بالذكر أن دمية الموز تباع في متاجر إلكترونية بقيمة تتراوح بين 300 إلى 600 ريال إضافة إلى قيمة الشحن.