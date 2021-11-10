ظهر الأخضر مع المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد بشكل مميز خلال منافسات 2021، ليكون ضمن أكثر الأعوام تحقيقًا للفوز في تاريخ المنتخب السعودي الأول.

المنتخب السعودي في تصفيات المونديال

وينفرد الأخضر بصدارة ترتيب المجموعة الثانية في التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر برصيد 16 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن منتخب اليابان الوصيف، ويمكن الاطلاع على الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويسير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بشكل مميز في تصفيات المونديال، حيث تجنب الخسارة في أي مواجهة حتى الآن، كما أنه الأقوى دفاعيًا وهجوميًا، ويمكن الاطلاع على أبرز أرقامه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأخضر يحقق 10 انتصارات في 2021

ورفع الأخضر عدد انتصارات في عام 2021 إلى 10 مباريات بعد تفوقه على منتخب فيتنام الأول لكرة القدم، ليصبح هذا العام في المركز الـ12 بين قائمة أكثر الأعوام فوزًا في تاريخ الصقور بالتساوي مع 2004.

ويُعد عام 2001 هو أكثر الأعوام التي نجح فيها الأخضر أن يُحقق انتصارات بـ16 فوزًا، ثم عامي 1994 و1996 بـ14 انتصارًا في كل منهما، وحقق الفوز 13 مرة خلال 4 أعوام، وهي؛ 1984، 1993، 1997 و2007.

وتمكن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم من تحقيق الفوز خلال 12 مباراة في عامي 2002 و2008، ويحتل عام 1998 المركز العاشر في قائمة أكثر الأعوام تحقيقًا للانتصارات برصيد 11 فوزًا.