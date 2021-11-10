دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، العديد من الخدمات الجديدة في ملتقى أبشر السابع للتعاملات الإلكترونية.

خدمة تقارير أبشر

وضمت الخدمات الجديدة ما يلي:

خدمة تقارير أبشر

رخصة السير الرقمية

خدمة التسجيل الموحد في مدارس القيادة

خدمة تسجيل رخصة سلاح ناري

الكفالة الإلكترونية للمرور

خدمة إذن إصلاح المركبة

خدمة إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي.

خدمة تجديد الهوية الوطنية وإصدار بدل فاقد.

خدمة موافقة المقيم على نقل خدماته لصاحب العمل الجديد.

خدمة الجوازات للأسر الحاضنة.

التحول الرقمي في السعودية

وكان وزير الداخلية أكد أنه تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله- تواصل وزارة الداخلية جميع مهماتها في إطار تحقيق برامج رؤية المملكة (2030)، ومن ذلك تحقيق التحول الرقمي في إجراءاتها وخدماتها كافة، وتمكين جميع شركائها من الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد من الوصول إلى البيانات والخدمات بشكل رقمي آمن.

استخدام التقنية

وبين سموه أن التقنية واستخداماتها أصبحت أساسًا ليس فقط في حياتنا العامة، ولكن في الحياة العملية والخاصة، مشيرًا إلى أنه منذُ دخول التقنية ساحة العمل والمعاملات والتعاملات أدت إلى نتائج عظيمة من حيث السرعة والدقة والكفاءة الإنتاجية وإلغاء المسافات، وخدمة طالب الخدمة في موقعه.

ولفت سمو وزير الداخلية الانتباه إلى أن المملكة حرصت على تبني التحول الرقمي الحكومي، لتتوالى الإنجازات في مجال التقنية بشكل غير مسبوق في سبيل الوصول إلى الحكومة الذكية.