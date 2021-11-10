كشفت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن موعد مباراة النصر والطائي في دوري المحترفين، وهو لقاء مؤجل من الجولة الرابعة.

وستقام المباراة يوم 10 ديسمبر المقبل بين الفريقين في حائل.

النصر يواجه الهلال منتصف ديسمبر

فيما ستقام المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة بين الهلال والنصر على استاد الملك فهد الدولي يوم الخميس 16 ديسمبر القادم.

وفي وقت سابق، أُسدل مساء أمس الأحد، الستار على منافسات الجولة الـ12، والتي شهدت خطف فريق ضمك لصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة الـ12

وجاء جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ12 كالتالي؛ ضمك في الصدارة برصيد 24 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد، ثم الشباب برصيد 22 نقطة، يليه الهلال برصيد 19 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الخامس برصيد 18 نقطة، ثم الأهلي والفيصلي بـ15 نقطة لكل منهما، وحل النصر تاسعًا برصيد 14 نقطة، وبفارق نقطة عن فريقي الاتفاق وأبها.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز الـ12 جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 12 نقطة، بالتساوي مع الباطن، وبفارق نقطتين عن التعاون، الحزم والطائي.