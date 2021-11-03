بحضور عائلة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، بدأ “مسرح العندليب” في استقبال زواره منذ مساء أمس ضمن فعاليات منطقة “بوليفارد رياض سيتي”، والذي يضم قاعة تحتوي على مقتنيات خاصة للفنان الراحل تعرض لأول مرة، إضافة إلى مطعم ومقهى فيهما صور نادرة له، ويقدم المسرح تجربة الطرب الأصيل من أغاني العندليب، وعرضًا بانوراميًا مستمرًا بعنوان “حبيبتي من تكون”.

تخليد ذكرى عبدالحليم حافظ

ويخلد موسم الرياض 2021 ذكرى عبدالحليم حافظ من خلال احتضانه “مسرح العندليب” على مساحة 1500م2، ليأخذ مكانه في ذكريات زوار المنطقة، بعد مضي نحو أربعة عقود على رحيله وخدمته للموروث الغنائي والموسيقي العربي.

وشهد زوار الفعالية مسرحية عن الفنان الكبير الراحل عبدالحليم حافظ، جُهزت حصريًا لتعرض في موسم الرياض 2021 بعنوان “حبيبتي من تكون”، استمرت 3 ساعات، وشاهدها نحو 100 زائر ملأوا أرجاء المسرح.

عروض مسرح العندليب

وأدى بطولة العرض، الذي صُمم في لندن، كوكبة من الشباب والشابات المصريين الموهوبين، بإشراف خبراء بريطانيين وعرب وبإخراج “خيري بشارة”، وتعد المسرحية واحدة من المسرحيات العالمية التي لا تقل أهمية عن العروض التي تقام في مسرح برودواي الشهير.

ويضم المتحف المصاحب لـ “مسرح العندليب” عددًا من مقتنيات الراحل، كالأزياء التي ارتداها خلال تصوير أفلامه في الستينيات والسبعينيات الميلادية من القرن الماضي، ومنها نحو 15 قميصًا، وبعض المستلزمات الشخصية التي تُعرض للزوار في جنبات المتحف.

ويحوي المتحف أيضًا آلات موسيقية كانت حديثة وقتذاك، منها: “الجراما فون”، وعدد من المسجلات التي كانت في منزله، وأكثر من 100 رسالة من الجوابات الغرامية، وإهداءات المعجبين والعشاق.

ومن المقرر أن تستمر فعالية “مسرح العندليب” حتى فبراير 2022م، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر الرابط.