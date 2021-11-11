وثق مقطع فيديو لحظة اقتحام مصنع لتصنيع الخمور بوسط الرياض وضبط 20 برميلًا وعددًا من الزجاجات الجاهزة للترويج.

في حملة مشتركة ضمت 11 جهة حكوميّة..

الإطاحة بوافدين يديرون معملاً متكاملاً لتصنيع الخمور وسط #الرياض.. pic.twitter.com/DLz4D4j5DH — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) November 7, 2021

مشاركة 11 جهة:

وقالت أمانة الرياض عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن الحملة اشترك فيها 11 جهة حكومية، وأطاحت بوافدين يديرون معملًا متكاملًا لتصنيع الخمور وسط الرياض.

ولفتت إلى أن الوافدين اتخذوا من منزل شعبي مقرًّا لتصنيع الخمور، ظنًّا أنهم في مأمن من رجال الرقابة والأمن.

وأظهر المقطع البيئة التي تفتقر إلى أدني مقومات النظافة التي يُصنع فيها الخمور.