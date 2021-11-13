أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت شركة البحر الأحمر، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول تنسيق أمني.

– مدير إداري أول.

– مدير الصحة والرفاهية.

– أخصائي إدارة المشاريع.

– مدير أول مكتب إدارة المشاريع.

– أخصائي الترجمة.

– مدير تنفيذي الشؤون البلدية.

– موظف استقبال.

– مدير عمليات الأمن.

– مساعد مدير عمليات النقل.

– مساعد مدير تقييم الأنظمة.

– مدير بحري.

– مدير النقل السطحي.

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأوضحت شركة البحر الأحمر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)