أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وفنية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبيّنت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة، وجدة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– استشاري مشارك جراحة القولون والمستقيم (الرياض).

– رئيس تمريض/ مركز التميز لزراعة الأعضاء (الرياض).

– كبير أخصائيي التصوير الإشعاعي (الرياض).

– استشاري تخدير مشارك (الرياض).

– محلل جودة نوعية (الرياض).

– مساعد موارد بشرية (الرياض).

– سكرتير أول (الرياض).

– كاتب جناح (الرياض).

– مساعد صيانة (الرياض).

– عامل حمية (الرياض).

– مساعد ميكانيكي (الرياض).

– اختصاصي سريري/ غرفة عمليات جراحة اليوم الواحد (المدينة المنورة).

– ممرض أول (المدينة المنورة).

– مشرف تشغيل المخازن الطبية (جدة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)