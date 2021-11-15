حققت 15 منشأة صحية بصحة حازان شهادة اعتماد ” سباهي ” والصادر عن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، وذلك بعد خضوعها للتقييم وتوفير اشتراطات السلامة وتطبيق أعلى معايير الجودة عند تقديم الخدمات الصحية للمرضى.

نقلة نوعية:

وأوضحت صحة جازان أن هذا الإنجاز الذي حققته صحة جازان بحصول مستشفى الأمير محمد بن ناصر و14 مركزاً صحياً على اعتماد ” سباهي ” يعد تأكيداً على النقلة النوعية التي تشهدها منظومة الخدمات الصحية ذات الجودة العالية بالمراكز الصحية والمستشفيات المنتشرة في مختلف محافظات المنطقة بما تتماشى مع برنامج التحول الصحي ورؤية المملكة 2030.