أعلن برنامج “الأراضي البيضاء” عن قرب انتهاء المهلة النظامية المحددة لتسجيل الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي في محافظة الأحساء، وذلك بعد إعلان البدء بتطبيق المرحلة الأولى لرسوم الأراضي في الأحساء يونيو الماضي.

تسجيل الأراضي البيضاء

وأوضح البرنامج أن هذا الإعلان يهدف إلى التأكيد على ملّاك الأراضي الخاضعة للنظام في الأحساء – بحسب النطاق الجغرافي المعلن عنه مسبقًا – بتسجيل أراضيهم في البوابة الإلكترونية لرسوم الأراضي idlelands.housing.gov.sa قبل انتهاء المهلة في السابع من شهر ديسمبر المقبل؛ تجنبًا لفرض غرامة عدم التسجيل التي قد تصل إلى 2.5% من قيمة الأرض، بالإضافة إلى فرض الرسوم على أراضيهم.

الأراضي غير المطورة

وأكد البرنامج أن نتائج الدراسات التي أجراها فريق البرنامج بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة الماضية، أثمر عنها تطبيق النظام في عدد من المدن والمحافظات، حيث طُبقت المرحلة الأولى للأراضي البيضاء والتي تشمل الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المدينة المنوّرة وحاضرة عسير والطائف ومنطقة جازان وتبوك والأحساء، على أن يمتد لمدن أخرى سيعلن عنها وعن تفاصيل تطبيق الرسوم فيها خلال الفترة المقبلة.

يُشار إلى قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإجراء مراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها أو تعليق التطبيق أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها.