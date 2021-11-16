أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبيّنت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– طبيب متخصص/ الأشعة العصبية (الرياض).

– طبيب متخصص/ أشعة البطن (الرياض).

– أخصائي تصوير الأشعة الصوتية (الرياض).

– منسق تحسين الوثائق السريرية (الرياض).

– استشاري تخدير (الرياض).

– صيدلاني ثانٍ (الرياض).

– تقني ثانٍ شبكات واتصالات (الرياض).

– كبير المحاسبين (الرياض).

– محلل حسابات (الرياض).

– محاسب (الرياض).

– سكرتير أول (الرياض).

– عامل كوي (الرياض).

– استشاري علم الأمراض التشريحية (جدة).

– ممرض سريري (جدة).

– مسؤول سلامة الأدوية (المدينة المنورة).

– مساعد مختبرات (المدينة المنورة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 ديسمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)