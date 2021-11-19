تنطلق يوم غد الجمعة فعاليات “مهرجان الرياض للألعاب”، تحت شعار “اكتشف، العب، تسوق”، وهو أحد أبرز مهرجانات موسم الرياض 2021، حيث يضم ألعابًا جديدة تتاح لأول مرة أمام الزوار.

ويتميز المهرجان باستقطاب أهم الأنشطة الترفيهية وجمعها في مكان واحد على مدار 10 أيام متواصلة، تستمر ما بين 12-21 نوفمبر الجاري، ويتمكن فيها الزوار الأفراد والعائلات والأطفال من فرصة الاكتشاف والتسوق واللعب، بحضور 19 براندًا عالميًا، ستطلق ألعابًا جديدة لأول مرة، بالإضافة إلى حضور عدد من العلامات التجارية الأخرى.

نشاطات آمنة:

ويتيح المهرجان للزوار مجموعة متنوعة من النشاطات الترفيهية الآمنة، والمصنوعة من قِبل أبرز العلامات التجارية العالمية، إضافة إلى عروض وحسومات على مئات الألعاب التي جعلت المهرجان وجهة ترفيه عائلية بامتياز.

مفاجآت:

ويمثل المهرجان واحدة من فعاليات منطقة “واجهة الرياض”، إحدى مناطق موسم الرياض 2021 الترفيهية، حيث تشارك فيه أشهر الماركات المختصة في الألعاب التي تناسب جميع الأذواق، ويحمل مفاجآت عديدة، منها إطلاقه ألعابًا عالمية تعرض لأول مرة، وتجذب جميع الأعمار، وسط نشاطات تفاعلية مع الشخصيات العالمية المحبوبة لدى الأطفال.

ويعمل المهرجان على تمكين الزوار من التسوق واغتنام فرص العروض والتخفيضات الكبرى، من خلال تخصيص منطقة بيع بالتجزئة توفر ألعاب الأطفال، وأبرز المقتنيات التي يرغبون شراءها من علامات تجارية عالمية متميزة.