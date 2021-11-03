تنتظر الجماهير مباراة السعودية ضد أستراليا، أملًا في مواصلة تألق الأخضر بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2022.

السعودية تبحث عن الفوز الأول بأستراليا

ومن المقرر أن تلعب السعودية ضد أستراليا في سيدني، يوم غد الخميس، على أن يواجه فيتنام، يوم 16 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وتُعد مواجهة الغد هي الرابعة بين المنتخبين في أستراليا، ولم ينجح منتخب السعودية الأول لكرة القدم في تحقيق أي فوز هناك، ما يحفز اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أرقام مميزة تنتظر الأخضر

وتُعتبر مباراة السعودية ضد أستراليا هي المواجهة رقم 132 في مشوار الأخضر ضمن تصفيات كأس العالم، ويطمح الأخضر مع رينارد في تحقيق الفوز رقم 79 في تاريخ مشاركاته بالتصفيات المونديالية.

وفي حالة تحقيق الفوز غدًا، سيكون الانتصار الخامس على التوالي؛ ليكسر منتخب السعودية الأول لكرة القدم، رقمه القياسي ويحقق أفضل مسيرة في تاريخ مشاركاته بتصفيات كأس العالم.

وسيتجاوز الأخضر بفوزه على أستراليا مجموع انتصاراته طوال مشواره في التصفيات النهائية المؤهلة إلى مونديالي 1998 و2006، ويُعادل مجموع انتصاراته في تصفيات كأس العالم 2002 بتحقيق الفوز في 5 مباريات.

ويحتل منتخب السعودية الأول لكرة القدم المركز الأول في المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر برصيد 12 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أستراليا صاحب المركز الثاني.