يأمل النجم سالم الدوسري في مواصلة التألق مع الأخضر، والظهور بشكل مميز خلال مباراة السعودية وأستراليا المقبلة، لتحقيق مزيد من الأرقام المميزة.

أرقام قياسية تنتظر سالم الدوسري

ويتواجد سالم الدوسري في قائمة منتخب السعودية الأول لكرة القدم لمباراتي أستراليا وفيتنام، بعد غيابه عن مواجهتي اليابان والصين ضمن تصفيات كأس العالم 2022، بسبب معاناته من الإصابة.

ويطمح سالم الدوسري في هز الشباك خلال مباراة السعودية وأستراليا، لمعادلة رقم هداف الأخضر التاريخي في مواجهات الفريقين، ناصر الشمراني برصيد 3 أهداف، حيث سجل أمام الكنغر هدفين في تصفيات كأس العالم 2014 و2018.

وفي حالة مشاركته بشكل أساسي في مباراة السعودية وأستراليا، ستكون هذه المواجهة الثالثة له، ليُعادل رقم زميليه السابقين سعود كريري ونايف هزازي، ويتجاوز عدد دقائق لعب الثنائي ناصر الشمراني ويحيى الشهري.

كما يملك الدوسري 8 أهداف طوال مشاركاته في التصفيات المونديالية، وفي حالة تسجيله لهدف جديد، سيتجاوز 3 لاعبين، وهم؛ هداف الأخضر التاريخي، الأسطورة ماجد عبدالله، إبراهيم السويد وفهد المولد.

مباراة السعودية وأستراليا

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية وأستراليا في سيدني، يوم الخميس المقبل، على أن يواجه فيتنام، يوم 16 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الأخضر المركز الأول في المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر برصيد 12 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن منتخب أستراليا الأول لكرة القدم صاحب المركز الثاني.