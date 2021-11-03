يرغب جمهور النصر في معرفة مصير الفريق الكروي الأول وذلك بعد قبول استقالة حسين عبدالغني من منصب المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي وإقالة البرتغالي بيدرو إيمانويل من تدريب الفريق الأول.

سبب توجيه الانتقادات لـ حسين عبدالغني

وكانت الانتقادات وُجهت إلى حسين عبدالغني بسبب تسببه في تدهور أوضاع الفريق الأول لعدم قدرته على التحكم بأعصابه والدخول في خلافات أثرت سلبًا على الفريق الأول، كان أبرزها الدخول في خلافات مع بعض من لاعبي الهلال عقب لقاء النصر والهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا في أكتوبر الماضي.

وترغب إدارة العالمي في تحقيق 3 أهداف بعد رحيل كل من بيدرو إيمانويل وحسين عبدالغني وهي: ” التعاقد مع مدير تنفيذي للفريق ويكون من جنسية أجنبية، ثانيًا التعاقد مع مدير فني أجنبي للفريق الأول في وقت سريع، العودة للانتصارات للمنافسة على لقبي الدوري وكأس الملك في الموسم الحالي”.

4 أخطاء وقع فيها النصر

وكشف الناقد الرياضي عبدالله فلاتة 4 أخطاء للعالمي وقع فيها مجلس إدارته برئاسة مسلي آل معمر خلال الفترة الأخيرة.

وتحدث فلاتة قائلًا: “4 أخطاء أثروا سلبًا على الفريق وهم إقالة بيدرو إيمانويل وإبعاد بيتروس والتعاقد مع أنسيلمو غير مفيد فنيًّا، والرابع هو من ينشر بيانات النصر بهذه الطريقة، أعتقد أنها يجب أن تُعرض في البداية على مسلي آل معمر كونه رجلًا إعلاميًّا لأن محتواه غير مناسب”.