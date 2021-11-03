يبدو أن نادي الهلال سيدخل بثقله في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، وذلك عن طريق التعاقد مع صفقات عالمية للفريق الأول على هامش المشاركة بـ كأس العالم للأندية في فبراير المقبل.

الإعلامي وليد الفراج كشف خلال برنامجه ” أكشن مع وليد” عن أن الزعيم سيسابق الزمن لضم 3 صفقات عالمية دون الكشف عن أي تفاصيل في يناير.

3 صفقات قد تجعل الهلال متأهلًا إلى النهائي

وأكد الفراج أنه في حال تعاقد الزعيم مع 3 صفقات من العيار الثقيل قد يذهب إلى نهائي مونديال الأندية.

وأشار الإعلامي المخضرم إلى أن نظام استعارة النجوم العالميين من أنديتهم للمشاركة مع الزعيم في مونديال الأندية على غرار البلغاري ستويشكوف نجم برشلونة الإسباني السابق، الذي شارك مع النصر في مونديال الأندية عام 2000 في البرازيل سيؤتي بثماره على الزعيم.

الزعيم لثاني مرة في مونديال الأندية

وكان الهلال تأهل للمرة الثانية في تاريخه، للمشاركة بـ كأس العالم للأندية، وذلك بعد أن فاز بلقب دوري أبطال آسيا 2021، يوم الثلاثاء الماضي، متفوقًا على نادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.