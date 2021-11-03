يُعاني الفريق الأول لكرة القدم خلال مبارياته المحلية والقارية مؤخرًا، الأمر الذي أثار غضب الجماهير التي كانت تطمح المنافسة على الألقاب هذا الموسم.

قرارات لحل أزمات النصر الحالية:

وعلق الإعلامي عبدالعزيز حمد على مستوى النصر قائلًا: “هنالك تدخلات واضحة في عمل المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل قد تكون من حسين عبدالغني وقد تكون من غيره، وتغيير المنهجية ما بين مباراة وأخرى أسهم في تذبذب النتائج”.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج المنصة مع الإعلامي محمد البكيري على إذاعة “ألف ألف”، قائلًا: “سعود آل سويلم هو الوحيد الذي استطاع التعامل مع عبدالرزاق حمدالله وبقية النجوم في الفريق ليخرجوا بموسم أسطوري”.

وأردف: “لو كنت رئيسًا لنادي النصر لاتخذت ثلاثة قرارات وهي: إبعاد حسين عبدالغني والاستعانة بنجوم سابقين كسعد الحارثي، وتقنين صلاحيات مجلس الإدارة، وترك الصلاحيات الفنية لبيدرو إيمانويل”.

العالمي هذا الموسم:

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، بعد خسارته ضد الشباب في الجولة الـ11؛ ولكنه يملك مباراتين مؤجلتين.

وعلى الصعيد القاري، ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بطولة دوري أبطال آسيا 2021، بعد خسارته أمام نظيره الهلال بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدور نصف النهائي.