تُستكمل منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم غد السبت، بـ3 مواجهات قوية.

موعد مباريات الغد:

وتنطلق مباريات الغد في الدوري السعودي للمحترفين عند الساعة الثالثة عصرًا بمواجهة الباطن ضد الحزم، ثم يلعب الاتفاق مع الفيصلي عند الساعة 5:25 مساء على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وتُختتم مباريات الغد عند الساعة 7:40 مساء بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ونظيره الطائي، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين:

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل مباريات الغد، كالتالي؛ الشباب في الصدارة برصيد 25 نقطة، بالتساوي مع ضمك، وبفارق نقطتين عن الاتحاد.

ويحتل الهلال المركز الرابع برصيد 19 نقطة، ثم الفيحاء والرائد بـ18 نقطة، وحل النصر سابعًا برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفيصلي والأهلي، ويمكن الاطلاع على جدول الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).