نظم مكتب الضمان الاجتماعي بمنطقة الرياض، التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، خلال الشهر الحالي، ثلاثة ملتقيات للتوظيف استهدفت 67 مستفيدًا ومستفيدة من الفئات المشمولة بالضمان الاجتماعي.

شواغر وظيفية:

وتضمنت الملتقيات الثلاثة عرض الشواغر الوظيفية المقدمة من شركات القطاع الخاص والجمعيات وإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين والمتقدمات ومطابقات البيانات وتعريف المستهدفين بالممكنات المتاحة لهم حسب المؤهلات والقدرات الشخصية وتوجيههم الى الوظائف المحددة.

جهود وحدات التمكين:

تأتي هذه الملتقيات ضمن جهود وحدات التمكين بمكاتب الضمان الاجتماعي بمنطقة الرياض ومحافظاتها التي تسعى إلى تمكين مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي من إيجاد الفرص الوظيفية أو الأعمال الريادية، أو المشاريع الإنتاجية لهم بالإضافة إلى نشر ثقافة العمل وزيادة الوعي بأهمية الاعتماد على الذات.