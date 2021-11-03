تتجه أنظار الجماهير إلى استاد الملك فهد الدولي في الرياض، مساء يوم غد الثلاثاء، لمتابعة مباراة الهلال ضد بوهانغ ستيلرز في نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

الهلال يحلم بتحقيق لقب قاري جديد

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتجاوز عقبة بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، وتحقيق لقب دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه، والانفراد بالرقم القياسي من حيث عدد مرات الفوز بالبطولات القارية.

ويشهد نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021 حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، حيث تم السماح بالحضور بنسبة 100%، الأمر الذي يحفز لاعبي الزعيم على الظهور بشكل مميز؛ وتحقيق الفوز على بوهانغ ستيلرز.

3 لاعبين يتوقع لعبهم دورًا حاسمًا

وتوقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أن يلعب 3 هلاليين دورًا حاسمًا مع الزعيم، وقيادته لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا، وهم؛ محمد البريك، سالم الدوسري وبافيتيمبي غوميز.

وأشاد الاتحاد الآسيوي في تقريره بالمستوى المميز الذي يُقدمه الثلاثي البريك، الدوسري وغوميز مع الزعيم في دوري أبطال آسيا سواء في النسخة الحالية أو المواسم السابقة، مؤكدًا أن الجماهير تعول عليهم كثيرًا في حسم اللقب.