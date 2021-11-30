أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (30) وظيفة شاغرة للرجال، والمشمولة بلائحة الوظائف الصحية، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في المدن التالية: (الرياض، والدمام، وتبوك، وجازان، وأبها، ونجران، والجوف، وعرعر، وظهران الجنوب، والطوال، والقريات، والبطحاء).

تفاصيل وظائف المديرية العامة لحرس الحدود:

وأبرزت المديرية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب مقيم (عدد 16 وظيفة).

– أخصائي إسعاف وطب طوارئ (عدد وظيفتين)

– فني إسعاف وطوارئ (عدد 4 وظائف).

– فني صيدلي (عدد 3 وظائف).

– فني تمريض (عدد وظيفتين).

– أخصائي مختبر.

– مساعد صيدلي.

– صيدلي.

طريقة التقديم على وظائف حرس الحدود:

وأوضحت المديرية، أنّ التقديم مُتاحٌ من خلال منظومة التوظيف جدارة (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 25 ربيع الثاني 1443هـ؛ ويستمر التقديم مستمر حتى تاريخ 27 ربيع الثاني 1443هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)