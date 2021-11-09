أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وصحية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبيّنت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– مدير إدارة تحليلات الكفاءة التشغيلية.

– مدير إدارة حوسبة المستخدم النهائي.

– محلل أول اتصالات رأس المال البشري.

– مدير قسم إدارة التخزين والخوادم.

– محلل أول تخطيط القوى العاملة.

– مدير إدارة الخدمات الإلكترونية.

– أخصائي اتصالات رأس المال البشري.

– محلل اتصالات رأس المال البشري.

– رئيس اتصالات رأس المال البشري.

– تقني مراقبة تقنية المعلومات.

– رئيس تخطيط القوى العاملة.

– محلل تخطيط القوى العاملة.

– مدرب تطوير الموظفين.

– رئيس تحليلات المواهب.

– محلل تحليلات البيانات.

– محلل مستودع البيانات.

– كبير محللي التحليلات.

– كبير محللي تقارير.

– كبير محللي السجلات.

– أخصائي إدارة الكفاءات.

– محلل بيانات الكفاءات.

– مدير قسم دمج النظم.

– ممثل توظيف أول.

– محلل التقارير.

– محلل التحليلات.

– محلل الشبكات.

– كبير السكرتاريين.

– مراسل.

– كبير مهندسين الحلول.

– مهندس صناعي.

– ميكانيكي عام أول.

– رجل أمن ثانٍ.

– كبير أخصائيي تصوير الأشعة البوزترونية.

– استشاري الرعاية الطبية للتشريفات.

– رئيس معلوماتية الطب الحيوي.

– مخطط صيدلاني أول.

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)