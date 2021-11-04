سيغيب عن الفريق الكروي الأول بنادي الهلال غدًا الخميس 4 لاعبين، وذلك في مباراة ضمك التي تُقام بالجولة الحادية عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سبب غياب رباعي الهلال:

وسيغيب الثلاثي “الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، ياسر الشهراني، المالي موسى ماريجا” بسبب الإصابة، بينما يغيب البرازيلي ماثيوس بيريرا بسبب تراكم البطاقات عن مواجهة ضمك.

موعد المباراة:

وستنطلق مباراة أزرق العاصمة غدًا في السادسة إلا 10 دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

ويتواجد الزعيم في المركز الخامس بـ جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد ضمك في الصدارة برصيد 21 نقطة.

وكان ضمك انتصر على الاتفاق في مباريات الجولة العاشرة، بينما تعادل الهلال مع الأهلي يوم الجمعة الماضية.

ويسعى الزعيم إلى الفوز للمنافسة على لقب الدوري، بينما يرغب ضمك في الفوز للانفراد بـ صدارة دوري المحترفين، قبل مباراة الاتحاد والفتح