أعلنت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة والذي عقد مساء يوم أمس الثلاثاء وذلك بعد ساعة من المدة المحددة من الاجتماع الأول وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول.

نسبة حضور 6.89%:

وأوضحت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، أنه تم عقد الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بنسبة حضور 6.89%.

نتائج التصويت:

وأوضحت وفا للتأمين أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م، والموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

وكذلك تمت الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م، وعدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.