تُستكمل منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد الخميس، بـ4 مباريات قوية.

مباريات الغد في الدوري

وتنطلق مباريات الغد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد ضمك عند الساعة 5:50 مساء على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ضيفًا على الفيصلي عند الساعة 5:55 مساء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويواجه الاتفاق نظيره التعاون عند الساعة السابعة مساء على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

الاتحاد ضد الفتح

وتُختتم مباريات الغد بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الفتح عند الساعة 7:45 مساء على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وقبل مباراة الغد، يحتل الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز الثامن برصيد 12 نقطة.