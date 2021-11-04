يطرح منتدى العاملين مع الشباب – الذي تنطلق فعالياته بالعاصمة الرياض في 7-8 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 11-12 ديسمبر 2021م بعنوان “نحو قطاع شبابيٍّ فاعل في رؤية 2030” تحت رعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي – أربعة محاور رئيسة للنقاش، تمثلت في بحث أدوار منظومة الشباب في تحقيق رؤية المملكة 2030، ومناقشة ممكنات قطاع الشباب الفاعل في الرؤية، واستكشاف فرص الشراكة والتكامل بين الجهات العاملة مع الشباب، وأخيراً تحفيز قطاع الشباب لطرح حلول ومبادرات تنموية في ضوء الرؤية.

منصة وطنية تنموية

ويعد المنتدى منصة وطنية تنموية، تفتح فرص الشراكة والتكامل بين القطاعات الثلاثة، إضافة إلى دوره في إثراء قطاع الشباب بالمحتوى المعرفي، بجانب إبراز التجارب المتميزة في تنمية الشباب.

وسيشهد المنتدى إطلاق مبادرات وحلول لتطوير منظومة قطاع الشباب الذي يمثل مكوناً أساسياً في رؤية المملكة.

تنمية قدرات الشباب

ويكشف المنتدى حرص المملكة على تنمية قدرات شبابها، لكونهم أهم ثروات الوطن، والركيزة الأساسية لتنمية المجتمع.

وقد تضمنت رؤية المملكة 2030 برامج عمل رائدة للارتقاء بالشباب، ومبادرات تستهدف تعزيز هوية الشباب السعودي ودوره الوطني وعطائه للمجتمع.