أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، مساء أمس الخميس، أنها استقبلت 447 طفل خديج خلال عام 2021م.

وقالت سعود الطبية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن الأطفال الخدج هم الذين يولدون قبل اكتمال عمر الحمل، ويكونون عرضة لعدة مضاعفات منها:

– متلازمة ضعف التنفس

– مضاعفات الجهاز التنفسي

– عدم استقرار الدورة الدموية

– عدم قدرة الرضاعة الطبيعية.