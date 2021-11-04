أوضحت صحيفة إكسبريس البريطانية أربع نصائح تمنع الإصابة بسرطان الرئة، وفقًا لمعهد أبحاث السرطان البريطاني.

الإقلاع عن التدخين:

أكثر من 70% من الإصابات بسرطان الرئة في المملكة المتحدة سببها التدخين، لذلك فإن الإقلاع عنه التدخين أفضل وقاية، حتى لو كان تدخينًا سلبيًّا. ويقول مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: إنه كلما طالت مدة التدخين، زاد احتمال الإصابة بسرطان الرئة.

تلوث الهواء:

يمكن أن يسبب تلوث الهواء سرطان الرئة أيضًا، وفي المملكة المتحدة، فإن حالة واحدة فقط من كل 10 إصابات سببها تلوث الهواء الخارجي.

ويقول المركز: “المشي أو ركوب الدراجات بدل القيادة يمكن أن يساعد في تقليل مستويات التلوث وهي طريقة رائعة لتكون أكثر نشاطًا، ويمكن أن يتسبب تلوث الهواء الداخلي مثل الدخان غير المباشر من السجائر وحرق الخشب أو الفحم لتدفئة المنازل والطهي في الإصابة بسرطان الرئة”.

أماكن العمل:

يتعرض عاملون في بعض الوظائف مثل الزراعة، والغابات، وصيد الأسماك، والبناء، والرسم، والتصنيع، والتعدين وبعض الوظائف الخدمية، أكثر من غيرهم لسرطان الرئة.

وعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤدي العمل بالأسبستوس، وعادمات محركات الديزل، والسيليكا، ومبيدات الآفات، ومبيدات الأعشاب، والعمل في الشمس إلى خطر الإصابة بالسرطان.

العامل الوراثي:

حوالي 8% من سرطانات الرئة موروثة أو بسبب استعداد وراثي، ويلاحظ موقع معهد أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أن “السرطانات الناتجة عن الجينات المعيبة الموروثة أقل شيوعًا من السرطانات بسبب التغيرات الجينية التي تسببها الشيخوخة أو عوامل أخرى”.

وتقول نصيحة مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: “سيسألك طبيبك العام عن عائلتك وعدد الأفراد المصابين بالسرطان، لذلك فمن المهم أن يكون لديك أكبر قدر ممكن من المعلومات عن إصابة أقاربك بالسرطان”.