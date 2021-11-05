واصل الأخضر، بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، تألقه اللافت ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، ليحقق أكثر من رقم مميز.

السعودية ضد فيتنام:

ولعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد فيتنام اليوم في هانوي، في إطار مواجهات الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2022، ونجح في تحقيق الفوز بهدف نظيف أحرزه صالح الشهري، ليحصد الصقور ثلاث نقاط هامة.

وينفرد الأخضر بصدارة ترتيب المجموعة الثانية في التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر برصيد 16 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن منتخب اليابان الوصيف، ويمكن الاطلاع على الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأخضر يحقق أرقامًا مميزة:

ونجح منتخب السعودية الأول لكرة القدم في تحقيق 5 انتصارات وتعادل مرة واحدة فقط في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال قطر، وأحرز 9 أهداف ليكون الأقوى هجوميًا.

ويُعد الأخضر الأقوى دفاعيًا حتى الآن، حيث إنه لم يستقبل سوى 3 أهداف، كما أنه الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك برصيد 4 مباريات، بالإضافة إلى أنه الأكثر خروجًا بشباك نظيفة في التصفيات الأولية والنهائية بـ10 مواجهات.

ولم يخسر الأخضر طوال مشواره سواء في التصفيات الأولية أو النهائية خلال 14 مباراة، ونجح في تحقيق الفوز 11 مرة وتعادل 3 مرات، ويأمل منتخب السعودية مع رينارد في مواصلة التألق وخطف بطاقة التأهل إلى المونديال.