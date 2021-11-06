أوضح عبدالله السبيعي الخبير التقني والمهتم بتطبيقات التسويق الإلكتروني، خطوات وطريقة نقل البيانات والمعلومات من icloud إلى هواتف الآيفون.
شرح طريقة نقل " المعلومات من حسابك على iCloud “ الى الايفون 📱 🔻 pic.twitter.com/Q1ifV8gxkl
— عبدالله السبيعي (@Abdullah_iApp) November 28, 2021
خطوات نقل البيانات
وقال السبيعي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن خطوات نقل البيانات من icloud إلى هواتف الآيفون كالتالي:
1- الدخول إلى الإعدادات
2- الضغط على الاسم
3- ثانياً الدخول على iCloud
4- ثالثاً الضغط الصور
5- تفعيل خاصية الإيقاف
6- سيظهر بعد ذلك خيارين حيث يتم اتباع الإجراءات لتتم نقل البيانات بكل سهولة.
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