أوضح عبدالله السبيعي الخبير التقني والمهتم بتطبيقات التسويق الإلكتروني، خطوات وطريقة نقل البيانات والمعلومات من icloud إلى هواتف الآيفون.

شرح طريقة نقل " المعلومات من حسابك على iCloud “ الى الايفون 📱 🔻 pic.twitter.com/Q1ifV8gxkl

— عبدالله السبيعي (@Abdullah_iApp) November 28, 2021

خطوات نقل البيانات

وقال السبيعي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن خطوات نقل البيانات من icloud إلى هواتف الآيفون كالتالي:

1- الدخول إلى الإعدادات

2- الضغط على الاسم

3- ثانياً الدخول على iCloud

4- ثالثاً الضغط الصور

5- تفعيل خاصية الإيقاف

6- سيظهر بعد ذلك خيارين حيث يتم اتباع الإجراءات لتتم نقل البيانات بكل سهولة.