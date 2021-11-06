حذرت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، من أضرار ومخاطر التدخين ومنتجات التبغ خاصة على النساء الحوامل.

وقالت اللجنة عبر موقعها الرسمي: إن النساء يقلعن عن التدخين بصعوبة أكثر من الرجال، مشيرة إلى أن طبيعة جسم النساء تختلف عن الرجال حيث إن قلة مادة النيكوتين بالدم تجعل المرأه أكثر عصبية.

مخاطر التدخين على الحوامل:

وحذرت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، من أضرار ومخاطر التدخين وتعاطي منتجات التبغ على النساء الحوامل أو حتى تعرضهم للتدخين بوجود مدخن في نفس المكان المتواجدة فيه المرأة الحامل، مستعرضة مخاطر تدخين الأم والتعرض لدخان الطرف الثاني أثناء الحمل وهي كما يلي:

– الإجهاض

– الولادة المبكرة

– ولادة الجنين ميتًا

– نقص وزن المولود

– نقص في إنتاج حليب الأم

– موت الطفل حديث الولادة