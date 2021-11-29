أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها المستشار المالي، ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة المنجم للأغذية، عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي بـ(60) ريالاً للسهم الواحد، وبنسبة تغطية بلغت 17600 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة.

تخصيص 1.8 مليون سهم

وأضافت الشركة، في بيان لها، أنه ومع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، ستنطلق مرحلة اكتتاب الأفراد يوم الأحد الموافق 05-12-2021 والتي ستستمر إلى يوم الاثنين الموافق 06-12-2021، حيث تم تخصيص 1.8 مليون سهم عادي تمثل نسبة 10 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية منخفضًا 511.66 نقطة ليقفل عند مستوى 10787.79 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.