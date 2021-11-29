أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها المستشار المالي، ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة المنجم للأغذية، عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي بـ(60) ريالاً للسهم الواحد، وبنسبة تغطية بلغت 17600 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة.
تخصيص 1.8 مليون سهم
وأضافت الشركة، في بيان لها، أنه ومع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، ستنطلق مرحلة اكتتاب الأفراد يوم الأحد الموافق 05-12-2021 والتي ستستمر إلى يوم الاثنين الموافق 06-12-2021، حيث تم تخصيص 1.8 مليون سهم عادي تمثل نسبة 10 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.
وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية منخفضًا 511.66 نقطة ليقفل عند مستوى 10787.79 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.
مؤشر الأسهم السعودية
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 223 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 407 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 6 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 197 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات عناية, أمانة للتأمين, التطويرية الغذائية, الوطنية للتعليم, والوطنية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بترو رابغ, كيان السعودية, العبداللطيف, جازادكو, وشاكر فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.88% و 9.95% .
فيما كانت أسهم شركات الإنماء, دار الأركان، كيان السعودية, التصنيع, وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, الإنماء, سابك, سبكيم العالمية، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.
مؤشر السوق الموازية
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) منخفضًا 790.30 نقطة ليقفل عند مستوى 22374.24 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 18 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 313 ألف سهم تقاسمتها 1646 صفقة.
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