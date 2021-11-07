تنفذ وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية دورًا بارزًا ومهمًّا فيما يتعلق بترجمة المسائل الشرعية للزوار والمعتمرين عبر برنامج “نرشدكم بلغتكم”.

أوضح ذلك مدير عام الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ ماجد بن محمد المسعودي، والذي أكد أن الوكالة أعدت خطة متكاملة تهدف إلى تقديم الخدمة بتوزيع المترجمين على المواقع المخصصة لإرشاد السائلين مع أصحاب الفضيلة المشاركين وترجمة الأسئلة الواردة باللغة المناسبة للزائر والمعتمر.

7 لغات:

وأكد أنه توجد 7 لغات عالمية تتم ترجمتها في موسم العمرة من خلال برنامج “نرشدكم بلغتكم” هي: ( الإنجليزية – الأوردية – الفارسية – الفرنسية – التركية – الهوسا – البنغالية)، حيث ستكون ترجمة هذه اللغات من خلال الإجابة عن أسئلة المعتمرين والزوار، وذلك بترجمة المسائل الشرعية بالطريقة المباشرة وكذلك عبر الروبوت التوجيهي والاتصال المرئي، والهواتف المجانية الموجودة داخل المسجد الحرام.

٢٣٬١٣٥ مستفيدًا:

وأفاد المسعودي بأن عدد المستفيدين من ترجمة المسائل الشرعية خلال الربع الأول من السنة الهجرية ١٤٤٣هـ بلغ (٢٣٬١٣٥) مستفيدًا عبر (٧) مواقع داخل المسجد الحرام. وختم فضيلته بأن تلك الجهود تأتي بتوجيهات من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في تقديم كل ما يخدم الزوار والمعتمرين، حرصاً على إيصال الفتوى الشرعية الصحيحة ولضمان شمولية الخدمات لكافة القاصدين، وفق تطلعات ولاة الأمر.