أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن توفر 9 وظائف شاغرة إدارية وتقنية وقانونية للعمل بعدة مسميات وظيفية في (مدينة الرياض)، وذلك من خلال التفاصيل الآتية.

الوظائف المتاحة:

1- مراجع داخلي.

– درجة البكالوريوس في (المحاسبة، المالية)

– شهادة المدقق الداخلي المعتمد (CIA).

– 3 سنوات من الخبرة ذات الصلة مع شركة تدقيق دولية أو إدارة تدقيق داخلي في مؤسسة مرموقة.

2- محقق قانوني.

– درجة البكالوريوس في (الشريعة الإسلامية، القانون).

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في الأعمال القانونية ؛ سنتين منها في مجال التفتيش والتحقيق.

– إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثا.

3- أخصائي قانوني.

– درجة البكالوريوس في القانون ويفضل الماجستير.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في الممارسات القانونية.

– إجادة في استخدام تطبيقات الحاسوب.

– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة.

4- أخصائي تنفيذي قانوني.

– درجة البكالوريوس في (الشريعة الإسلامية، القانون).

– ما لا يقل عن سنتين من الخبرة المهنية في الأعمال القانونية.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

5- أخصائي الامتثال القانوني.

– درجة البكالوريوس في (الشريعة الإسلامية، القانون).

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في الممارسات القانونية.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

6- محاسب أول.

– درجة البكالوريوس في المحاسبة.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال المحاسبة ، 3 منها في القطاعات الحكومية.

– يفضل أن يكون حائزًا على الشهادات المهنية التالية:

*معاون حسابات دائنة معتمد.

*خبير الحسابات الدائنة المعتمد.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

7- مصمم جرافيك أول.

– درجة البكالوريوس في التصميم الجرافيكي أو أي مجال ذي صلة.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في تصميم الجرافيك.

8- كبير المدققين الداخليين.

– درجة البكالوريوس في (المحاسبة، المالية)

– شهادة المدقق الداخلي المعتمد (CIA).

– 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

9- خبير اقتصادي أول.

– دكتوراه أو ماجستير من جامعات مٌعتمدة في تخصص اقتصاديات.

– الحد الأدنى للمعدل التراكمي هو 3 على مقياس من 4.

– إتقان مهارات اللغة الإنجليزية.

– خبرة سنتين في مجال العمل.

موعد وطريقة التقديم:-

التقديم متاح الآن، ويمكن التقديم على الوظائف من خلال موقع الهيئة العامة للمنافسة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).