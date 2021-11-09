أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن توفر 9 وظائف شاغرة إدارية وتقنية وقانونية للعمل بعدة مسميات وظيفية في (مدينة الرياض)، وذلك من خلال التفاصيل الآتية.
الوظائف المتاحة:
1- مراجع داخلي.
– درجة البكالوريوس في (المحاسبة، المالية)
– شهادة المدقق الداخلي المعتمد (CIA).
– 3 سنوات من الخبرة ذات الصلة مع شركة تدقيق دولية أو إدارة تدقيق داخلي في مؤسسة مرموقة.
2- محقق قانوني.
– درجة البكالوريوس في (الشريعة الإسلامية، القانون).
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في الأعمال القانونية ؛ سنتين منها في مجال التفتيش والتحقيق.
– إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثا.
3- أخصائي قانوني.
– درجة البكالوريوس في القانون ويفضل الماجستير.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في الممارسات القانونية.
– إجادة في استخدام تطبيقات الحاسوب.
– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة.
4- أخصائي تنفيذي قانوني.
– درجة البكالوريوس في (الشريعة الإسلامية، القانون).
– ما لا يقل عن سنتين من الخبرة المهنية في الأعمال القانونية.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
5- أخصائي الامتثال القانوني.
– درجة البكالوريوس في (الشريعة الإسلامية، القانون).
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في الممارسات القانونية.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
6- محاسب أول.
– درجة البكالوريوس في المحاسبة.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال المحاسبة ، 3 منها في القطاعات الحكومية.
– يفضل أن يكون حائزًا على الشهادات المهنية التالية:
*معاون حسابات دائنة معتمد.
*خبير الحسابات الدائنة المعتمد.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
7- مصمم جرافيك أول.
– درجة البكالوريوس في التصميم الجرافيكي أو أي مجال ذي صلة.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في تصميم الجرافيك.
8- كبير المدققين الداخليين.
– درجة البكالوريوس في (المحاسبة، المالية)
– شهادة المدقق الداخلي المعتمد (CIA).
– 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة.
9- خبير اقتصادي أول.
– دكتوراه أو ماجستير من جامعات مٌعتمدة في تخصص اقتصاديات.
– الحد الأدنى للمعدل التراكمي هو 3 على مقياس من 4.
– إتقان مهارات اللغة الإنجليزية.
– خبرة سنتين في مجال العمل.
موعد وطريقة التقديم:-
التقديم متاح الآن، ويمكن التقديم على الوظائف من خلال موقع الهيئة العامة للمنافسة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
اترك تعليقاً