كشف الناقد الرياضي عبدالله فلاتة، آخر تطورات مفاوضات نادي الاتحاد مع لاعب الوسط المصري محمد النني، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي آرسنال الإنجليزي.

محمد النني بديل برونو هنريكي في الاتحاد

وتحدث فلاتة لـ برنامج ” أكشن مع وليد” قائلًا: ” الاتحاد يفاوض النني منذ فترة وسيكون اللاعب بديلًا للبرازيلي برونو هنريكي، حتى الآن المفاوضات لم تنته”.

وينتهي عقد النني صاحب الـ29 عامًا مع فريق آرسنال بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ولم يدخل الجانرز في مفاوضات معه من أجل الاستمرار في صفوفه.

وزاد مدرب نادي آرسنال ، الإسباني ميكيل أرتيتا الغموض بشأن مستقبل النني مع فريقه، ما أثار التكهنات حول نهاية مسيرته مع الجانرز.

وأكدت تقارير صحافية، أمس الخميس، أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تسعى لضم محمد النني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل الأنباء التي تُفيد برغبة آرسنال في إنهاء التعاقد معه في يناير.

صورة وكيل النني تثير الجدل

كما تداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لوصول وكيل أعمال اللاعب المصري، علاء نظمي إلى السعودية أمس، وأكدوا أنه يتفاوض مع الإدارة الاتحادية لحسم الصفقة.

وكان وكيل أعمال محمد النني قد صرح مؤخرًا بأن نجم المنتخب المصري يمتلك عرضًا خليجيًا، بجانب اهتمام أكثر من ناد أوروبي لضمه، خاصة أنه لا يشارك بشكل أساسي مع آرسنال خلال الفترة الماضية.

ومن جانبها، تفاعلت الجماهير مع احتمالية انضمام النني إلى صفوف الاتحاد، وأكدوا أنها ستكون صفقة عالمية، نظرًا لخبراته الكبيرة، متمنين إتمامها سريعًا وأن يسير على خطى أحمد حجازي مع الفريق.