حظي آخر مقطع فيديو وآخر صورة من سناب المشهور محمد الشمري الذي توفي في حادث مروري أثناء رحلته إلى الرياض رفقة عائلته بتداول واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

آخر ما بثه سناب محمد الشمري

وبحسب المقطع الأخير في سناب المشهور الشمري فقد وثق لحظات ما قبل الانطلاق بسؤال 3 أطفال من أفراد عائلته عن سبب رغبتهم في السفر إلى الرياض.

وأبدى كل واحد منهم سببًا مختلفًا عما قاله الآخر حيث قالت ابنته حلا إنها تريد “اللعب على الزحليقة”، فيما قال أخوها إنه يريد التعرف على متابعيه ولقائهم أما الثالث فلم يحدد سببًا واكتفى بكلمة ” على حسب”.

وختم الشمري المقطع بقوله : إلى الرياض والحافظ الله ثم توجّه إلى متابعيه طالبًا منهم الدعاء بقوله: ” ادعوا لنا نصل بالسلامة”.

صورة بنت محمد الشمري

كما نشر الشمري أثناء الرحلة صورة لابنته وهي تقبّله أثناء الرحلة حيث ظهر في الصورة وهو يضع حزام الأمان، فيما كانت ابنته على المقعد المجاور.

مغردون ينعون الشمري

وفور انتشار خبر وفاة المشهور محمد الشمري تحول تويتر إلى ساحة عزاء وتبارى المغردون في تقديم واجب التعزية والمواساة لأهله وذويه وقد شارك في التعزية أشخاص لا يعرفون الفقيد ولا سبق لهم حتى متابعته.

وقد نشر حساب “حمد” صورة الشمري الأخيرة وعلق عليها بالقول: “يا حبيبتي يا حلا يا رب ترحمها وترحم أباها شيء تدمع له العين ويوجع القلب، مؤلمة الصورة وهي بعدها موجودة بسنابه، الخبر أليم والفيديو مؤلم هو كيف الدنيا رخيصة وكل شيء بينتهي بلحظة ! ما أسخفنا وأسخف همومنا لو نظرنا حولنا”.

وقال وليد الشمري : الله يرحمه برحمته ويُحرم وجهه عن النار ويسكنه فسيح جناته وإنا لله و إنا إليه راجعون، فيما قال حاتم الشمري : اللهم اغفر له وارحمه وأنزله منازل السعداء في الجنة.