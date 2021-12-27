أكّد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن خدمة التحقق الآلي للحالة الصحية في تطبيق توكلنا، ستسهم في رفع معدلات الالتزام والامتثال للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في المولات والمراكز التجارية والمجمعات.

مسح الباركود في تطبيق توكلنا

وأوضح الحسين، خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا الجديد “COVID – 19″، أنه يتعين على المستهلك مسح الباركود من خلال تطبيق “توكلنا” قبل الدخول للمراكز التجارية والمجمعات للتحقق من حالة التحصين بشكلٍ آلي.

التحقق الآلي للحالة الصحية

وبين أنه يتعين على المنشآت التجارية وضع الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية عند المداخل، وتخصيص موظفين للتأكد من قيام المستهلكين بمسح الباركود قبل عملية الدخول، مع مراعاة الالتزام بالتباعد ووضع الكمامات.

قطاع التجزئة

وأشار إلى أن جميع المحال الصغيرة في قطاع التجزئة مثل: “التموينات، المغاسل، محال الحلاقة والخياطة” وما في حكمها، ملزمة بالتحقق بالطريقة الاعتيادية من خلال اطلاع موظف المنشأة على الحالة الصحية في تطبيق توكلنا.

الجدير بالذكر أن الدخول للمنشآت التجارية مقتصر على الأفراد مكتملي التحصين (محصن)، ويستثنى من ذلك الفئات غير الملزمة بأخذ اللقاح، وفق ما يظهر في التطبيق.