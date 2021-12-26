أعلن سفير المملكة لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، موعد عرض أدلة تحويل الميليشيات الحوثية مطار صنعاء كمركز لإطلاق الصواريخ الباليستية والمسيّرات.

موعد المؤتمر:

وقال آل جابر في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن تحالف دعم الشرعية في اليمن، يعلن غدًا الرابعة عصرًا بتوقيت الرياض أدلة تحويل الميليشيات الحوثية مطار صنعاء كمركز لإطلاق الصواريخ الباليستية والمسيّرات.

وتابع: أن التحالف سيعرض أيضًا أدلة تورط حزب الله اللبناني الإرهابي باليمن واستخدام المطار لاستهداف المملكة.