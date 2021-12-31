نشرت منصة أبشر بعض اللوحات المشاركة في مزاد اللوحات الإلكتروني، الذي انطلق قبل أيام عبر المنصة الإلكترونية لأبشر أفراد.

ومن ضمن اللوحات المعروضة لوحة تحمل حروف “د وس” ورقم 6666 لنوع المركبات الخصوصي في الفئة الفضية.

أعلى لوحات مزاد أبشر الإلكتروني:

وكانت المنصة أعلنت في وقت سابق عن أعلى اللوحات التي تم بيعها في مزاد اللوحات الإلكتروني، والتي وصلت إلى 620 ألف ريال للوحة من الفئة الماسية، وجاءت اللوحة بحروف “د د د” وأرقام 9999.

أما في الفئة الذهبية فقد بيعت لوحة “ح ط ب 1” بمبلغ 250 ألف ريال، فيما بيعت لوحة تحمل “أ ب ل 9” بقيمة 66 ألف ريال، وفي الفئة الفضية سجلت أعلى لوحة 58.500 ألف ريال برقم “د ل ع 2000″، فيما جاءت لوحة “د ن و 111” بمبلغ 56 ألف ريال.

مزاد أبشر الإلكتروني:

وكانت منصة أبشر أطلقت الأسبوع الماضي مزاد اللوحات الإلكتروني الثالث لتمكّن الراغبين في تسجيل لوحات مركباتهم بأرقام وأحرف مميزة، (خصوصي، نقل خاص، دراجة آلية).

وكانت الإدارة العامة للمرور أوضحت في وقت سابق أن إجراءات مزاد اللوحات المميزة ستتم إلكترونيًّا من خلال منصة www.Absher.sa، وسترسل اللوحات لملّاكها عبر البريد السعودي (سبل) من خلال العنوان الوطني.

خطوات دخول مزاد اللوحات الإلكتروني الثالث:

ويمكن المشاركة في المزاد من خلال اتباع هذه الخطوات: