تشهد منطقة “بوليفارد رياض سيتي”، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، عرضًا لمسرحيتين ضمن مجموعة مسرحيات ينظمها الموسم، الأولى تحت عنوان “أبو العربي” تنطلق في الـ 9 من ديسمبر الجاري، والثانية عرض غنائي موجه للأطفال بعنوان “الأمنية” في الـ 10 من الشهر نفسه.

أحداث مسرحية أبو العربي

وتبدأ أحداث مسرحية أبو العربي“، وهي من بطولة الفنانين: هاني رمزي، وأحمد فتحي، وداليا البحيري، عندما يكتشف أبو العربي الشبه الكبير بينه وبين العالم الشهير هادي الفرماوي المختفي منذ سنين، ما يدفعه إلى انتحال شخصيته طمعًا في الشهرة.

وتُعرض المسرحية، التي تستمر أربعة أيام، على مسرح محمد العلي، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر الرابط.

استعراضات مسرحية الأمنية

وتتمثل مسرحية “الأمنية” في عرض غنائي مليء بالاستعراضات الحية، المقتبسة من الرواية العالمية “ماتيلدا” للكاتب البريطاني “روالد دال”، وتحكي قصة طفلة صغيرة شغوفة بالقراءة تكتسب قوى عجيبة تمكنها من تحريك الأشياء دون لمسها، وهي من بطولة الفنانة الكويتية شجون الهاجري.

وتُعرض مسرحية “الأمنية” على مسرح بكر الشدي في منطقة “استديو”، إحدى المناطق الفرعية لـ”بوليفارد رياض سيتي“، ويمكن حجز تذاكر الدخول إلى المسرحية التي تستمر 6 أيام عبر الرابط.