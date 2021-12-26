بدأ الشوط الثاني من مباراة النصر ضد الحزم بشكل سريع، حيث تمكن فينسنت أبو بكر من تسجيل الهدف الثاني، ولكن الفريق الحزماوي قلص الفارق سريعًا.

أبو بكر يهز الشباك والحزم يسجل

ويلعب النصر ضد الحزم الآن ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وتقدم العالمي بهدف نظيف.

ونجح فينسنت أبو بكر في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 52 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وتمكن تياغو رودريغيز من تقليص الفارق عند الدقيقة 57، من تسديدة رائعة من على حدود المنطقة.

وكان الشوط الأول من مباراة النصر ضد الحزم المقامة على ملعب مرسول بارك في الرياض قد انتهى بتقدم العالمي بهدف دون رد سجله النجم خالد الغنام من تمريرة للكاميروني فينسنت أبو بكر.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، يحتل العالمي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم الترتيب برصيد 11 نقطة.