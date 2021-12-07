غادر اللاعب أحمد حجازي مباراة منتخب بلاده مصر أمام الجزائر في الدقيقة الـ30 من عمر الشوط الأول؛ وذلك بسبب إصابة عضلية تعرض لها.

سبب إصابة أحمد حجازي:

وكان حجازي تعرض لإصابة في العضلة اليُمنى ليقرر المدرب البرتغالي كارلوس كيروش إخراجه، والدفع باللاعب أحمد ياسين لاعب نادي البنك الأهلي المصري بديلًا عنه.

وكانت المباراة شهدت كذلك إصابة أيمن أشرف مدافع المنتخب المصري وخروجه اضطراريًّا مع الدفع باللاعب مصطفى فتحي بديلًا عنه.

وجاء تشكيل المنتخب المصري مكونًا من: “محمد الشناوي في حراسة المرمى، أكرم توفيق، أحمد حجازي، محمود الونش، أحمد فتوح، أيمن أشرف، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد شريف، حسين فيصل، مروان حمدي”.

أما تشكيل منتخب الجزائر فجاء مكونًا من: “رايس مبولحي، حسين بن عيادة، إلياس شتي، محمد توقاي، عبدالقادر بدران، زكريا دراوي، سفيان بن دبكة، ياسين إبراهيمي، يوسف بلايلي، طيب مزياني، بغداد بونجاح”.

قمة نارية اليوم:

وعن المجموعة الرابعة، ضمن منتخبي مصر والجزائر التواجد في دور الثمانية، لكن مباراة المنتخبين مساء اليوم ستحسم صاحب المركز الأول وصاحب المركز الثاني عن المجموعة.