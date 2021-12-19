أطلقت مؤسسة عبدالعزيز بن طلال وسُرَى بنت سعود للتنمية الإنسانية “أحياها” مبادرة متاهة الكتب، بمناسبة الاحتفاء باليوم اللغة العربية، ضمن “لنحييها معًا” والتي نظمتها في مجمع واجهة الرياض.

وأوضحت المدير التنفيذي لـ أحياها الإنسانية مشاعل بنت فيصل الرشيد المدير أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص “أحياها”، على تعزيز الوعي بأهمية اللغة العربية الفصحى وتأكيدًا لمكانتها كرابط للتواصل بين الحضارات من جانب، والعمل مع الجهود المجتمعية للتخفيف من استخدام اللغات الأجنبية والتأكيد على استخدام اللغة العربية بين الأجيال.

غرس القيم:

أكدت الرشيد أن “أحياها حرصت على أن تتوجه إلى الأسر لغرس قيمة اللغة العربية لدى الأطفال ورفع مستوى الفخر والانتماء للغة القرآن الكريم وأصالتها في تكوين الهوية العربية السعودية وحضارتها، واتساقًا مع جهود المملكة في خدمة لغة الضاد وإبراز مكانتها محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، مشددة على أن استخدام نشاط متاهة الكتب جاء لجعل عملية التعلم والتوعية ممتعة لجميع الأعمار أو كما تعرف بـ”التعليم بالترفيه”.

متاهة الكتب:

ومتاهة الكتب هي عبارة عن نشاط ترفيهي جذاب يجمع بين تحقيق المتعة والفائدة المعرفية في الوقت ذاته؛ حيث يأخذ المشارك حرفًا ويبحث عن كتاب يبدأ بنفس الحرف، وما يتخلل ذلك من مغامرة مثيرة، تنتهي بوجود خطاط يكتب عبارة للفائز، وركن خاص للتصوير وحفظ ذكرى هذه المناسبة.

وجاءت هذه المشاركة من “أحياها” رغبة بتشجيع كافة القطاعات على أهمية الدور المنوط بها باستكمال أداء الرسالة وغرز أساسيات اللغة في نفوس الأجيال.