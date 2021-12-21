أعلن الفنان الأردني أدهم نابلسي اعتزاله الغناء، مساء اليوم الاثنين.

خبر سعيد:

ونشر النابلسي مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، قال فيه: “هذا الفيديو لأقول لكم خبر سعيد جدًّا بالنسبة إلي، كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف ماذا سنشعر؟ الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين”.

اعتزال الغناء:

وأضاف أدهم نابلسي: “ليس مشكلة أن يكون لدينا أهداف ولكن أن يكون هذا الهدف متناسقًا مع هدف وجودنا في الحياة وهو عبادة رب العالمين. بالنسبة لي الحلم الذي كنت أحاول تحقيقه لا يرضي رب العالمين، الحمد لله وبفضله أتى هذا اليوم، وأنا اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم، هذه ليست النهاية وأتمنى أن تشاركوني رحلتي الجديدة”.

يذكر أن أدهم نابلسي قد شارك في برنامج المواهب الشهير “ذا إكس فاكتور” ضمن فريق الفنان اللبناني وائل كفوري، وقد تمكن من الوصول إلى المراحل النهائية إلا أنه لم يحصل على اللقب.