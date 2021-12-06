استقرت أسعار الذهب اليوم في السعودية، الاثنين 6 ديسمبر 2021، في ظل استقرار المعدن الأصفر مستهل تعاملات الأسبوع في الأسواق العالمية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، نحو 214.85 ريال (57.29 دولار).

الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) صباح تعاملات الاثنين في السعودية، نحو 187.99 ريال (50.13 دولار).

وبقي سعر جرام الذهب عيار 18 مستهل تعاملات اليوم الاثنين في السعودية، عند مستوى 161.14 ريال (42.97 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية اليوم الاثنين، استقر سعر جرام الذهب عيار 14، عند 125.33 ريال (33.42 دولار).

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، نحو 6686.25 ريال (1783 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية بمستهل تعاملات اليوم الاثنين، نحو 1503.94 ريال (401.05 دولار).